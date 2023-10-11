فرضية لجريان السيول ببريدة

ونفذت أمانة المنطقة من خلال الفرضية أعمالها عبر متابعة المناطق الحرجة، ومباشرة فرق طوارئ السيول التجمعات السطحية للمياه، والتجهيزات الخاصة بسحب التجمعات السطحية، وتوفير وسائل السلامة لفرق العمل، وآلية التصعيد.
وأوضحت الأمانة أن الهدف الرئيسي من مثل هذه الفرضيات قياس نجاح خطط الطوارئ، والتأكد من مدى الجاهزية والاستعدادات، والعمل على تحسين الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ من خلال توفير التجهيزات والمعدات اللازمة، مبينة أن كل هذه الجهود لضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ذات العلاقة، وتحسين جاهزية التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.
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