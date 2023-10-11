21 مبنى آيلا للسقوط ومهجورا في الخفجي

دعت أمانة المنطقة الشرقية أصحاب المباني الآيلة للسقوط والمهجورة في محافظة الخفجي إلى مراجعتها، وذلك ضمن برنامج الحد من التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.

وأشارت الأمانة إلى أن لجنة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة في الخفجي، المكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة، أحصت المباني الآيلة للسقوط بالمحافظة، حيث بلغت 21 مبنى، وتم إعطاء أصحابها مهلة أسبوعا من 19 ربيع الأول الحالي. وشملت مباني أحياء: الملك فهد بأرقام «156/4 ب، و90/3 ب، و369/3 ب، و303/3 ب، و345/3 ب، و207/3 ب، و46/ ب1، و55/3 ب»، والفيحاء رقم «364»، والتعاون «156/2»، والخالدية «297/د، و156/د، و215/ج، و101/ب، و230/ج، و12/ج، و29/ج»، والعزيزية «177/أ»، والفيصلية «376/ب»، والحمراء «114 و115». بينما تعتزم إزالة السور المحيط ببلدية الخفجي، تعزيزا لجودة الحياة وزيادة المساحة العامة وأنسنة المدن.

وأكدت أمانة الشرقية ضرورة مراجعة بلدية محافظة الخفجي خلال المهلة المحددة، لاستكمال الإجراءات، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي ملاحظات عن الخدمات البلدية من خلال مركز البلاغات (940).