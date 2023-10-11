انت الان تتابع صندوق النقد الدولي: السعودية تحقق نمواً قدره 4 بالمئة في 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 9:07 مساءً

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نمواً قدره 4 بالمئة في عام 2024، وذلك وفقاً لتقريره الذي صدر اليوم حول آفاق الاقتصاد العالمي. وتفصيلاً، من المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا 3.4 بالمئة في عام 2024 متعافياً من نمو متوقع يبلغ 2 بالمئة هذا العام. كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين ومنطقة اليورو، وذكر أن النمو العالمي الإجمالي يظل منخفضاً ومتفاوتاً على الرغم مما أسماه "القوة الملحوظة" للاقتصاد الأمريكي.

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