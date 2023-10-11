شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. القبض على شخصين لترويجهما أقراص ممنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - القت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمحافظة الطائف لترويجهما 13901 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.