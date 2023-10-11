شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبد الكريم الخريجي أمس الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية محمد أويس محمد علي صبري، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين,

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركة الخريجي في اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، والمنعقدة في العاصمة كولمبو.

القضايا والمستجدات الإقليمية

وبحث الطرفان، عددًا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية خالد بن حمود القحطاني.