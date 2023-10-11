شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. ضباب خفيف على أجزاء من الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدية المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، تتحول مساء على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد الخرمة والموية وتربة ورنية، أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن تشهد ينبع رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تستمر حالة الأتربة المثارة على طريف وعرعر، يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يُتوقع أن تشهد الوجه وأملج رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في جازان

تشهد فرسان أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب، أتربة مثارة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشى وبني حسن، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

يُتوقع أن تشهد الحائط والسليمى والشملى والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الجوف

تشهد القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.