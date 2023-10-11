شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشهد فترة التوقف الدولى خلال شهر أكتوبر الحالي عدة مباريات مثيرة للمنتخبات ضمن المباريات المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، والمواجهات الودية فى الفترة من يوم 9 وحتي 17 أكتوبر الحالي.

وتقام خلال فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر مباريات ودية لمنتخبات قارات آسيا وإفريقيا استعدادًا لكأسي الأمم 2024 في القارة الصفراء، وفي القارة السمراء.

كما تستعد منتخبات القارتين لبدء التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 في شهر نوفمبر في آخر عطلة دولية خلال عامنا الحالي، بالإضافة إلى مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 التي تقام في ألمانيا العام المقبل، وتصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتأتي مباريات اليوم الأربعاء علي النحو التالي

مباريات ودية دولية

جزر السولومون vs فاناتو.. 5 صباحا

بابوا نيو جيني vs كاليدونيا الجديدة.. 8 صباحا

ويلز vs جبل طارق.. 9:45

دوري القسم الثاني المصري ب



دلفي vs الهلال بالضبعة.. 4 عصرا

الأسكندرية للبترول vs م ش كوم حمادة.. 4 عصرا

سبورتنج vs طلائع الاسطول.. 4 عصرا

ألعاب دمنهور‏ vs الأوليمبي.. 4 عصرا

الحمام vs المجد السكندري.. 4 عصرا

بايونيرز vs تلا.. 4 عصرا

بلقاس vs بني عبيد‏.. 4 عصرا

نبروه‏ vs المنصورة.. 4 عصرا

مالية كفر الزيات vs صيد المحلة.. 4 عصرا

كفر الشيخ‏ vs القزازين.. 4 عصرا