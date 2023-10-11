انت الان تتابع زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب أفغانستان.. ولم ترد أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 5:38 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، أفغانستان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض بشمال غرب البلاد. ولم ترد على الفور أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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