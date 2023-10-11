صناعة الفعاليات في المملكة تصل الى 17.6 مليار دولار بحلول 2031

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 5:43 صباحاً

يتوقع أن تصل قيمة صناعة الفعاليات في المملكة العربية السعودية الى 17.6 مليار دولار بحلول عام 2031 مقارنة بـ 6.1 مليار دولار في عام 2021، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.7% من عام 2022 إلى عام 2031. وتشمل الفعاليات الأكثر شهرة: المؤتمرات والمعارض، والفعاليات الشركاتية والندوات، والترويج وجمع التبرعات، والأداء الموسيقي والفني، والرياضة، والمهرجانات، ومعارض الصناعة، وإطلاق المنتجات، والفعاليات المماثلة. ووفقا لمنصة "openpr"، سيطر قطاع الرياضة على السوق، حيث حصل على حصة سوقية بلغت 31.1% في عام 2021، وتجتذب بطولات مثل الدوري السعودي والفيفا، وكأس العالم، والدوري الإنجليزي الممتاز، وغيرها قاعدة سكانية ضخمة تساعد في توليد العائدات، نظراً لزيادة الاهتمام بمثل هذه البطولات الرياضية، وتحقق الأحداث الرياضية إيرادات كبيرة من خلال بيع التذاكر والرعاية والموافقات والإعلانات وغيرها. كما أسهمت الفئة العمرية 21-40 عاماً بأقصى إيرادات في عام 2021 ، بسبب الاهتمام المتزايد بالندوات التجارية والمؤتمرات التي تقدم إرشادات وتوجيهات مناسبة للشباب لتأسيس شركة ناشئة، إلى جانب الحفلات الموسيقية والتجمعات الاحتفالية.

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