انت الان تتابع السعوديون يتصدّرون قائمة مستخدمي "يوتيوب" عالمياً وضمن الأكثر استهلاكاً "للسناب شات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت دراسة أُجريت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شارك فيها 200 مليون شاب عربي، أن أغلبية الشباب يكافحون من أجل التقليل من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرون أنها تؤثر في صحتهم العقلية.

وأشارت نتائج الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات العالمية "ASDA'A BCW"، إلى أن 74% من الشباب العرب يقولون إنهم يواجهون صعوبة في فصل أنفسهم عن وسائل التواصل الاجتماعي، و61% يتفقون على أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر سلبًا في صحتهم العقلية.

وتشير الدراسة إلى أن السعوديين هم أكبر مستخدمي منصة "يوتيوب" في جميع أنحاء العالم، حيث يستهلك 68% من المستخدمين الفيديوهات رقميًا أكثر من التلفزيون، وتعد السعودية واحدة من أكبر 5 دول في العالم من حيث الوصول إلى تطبيق "تيك توك"، بينما تتصدّر السعودية والعراق ومصر قائمة أكبر 15 سوقًا لمنصة "سناب شات".

وقال 92% من الشباب العرب المشاركين في الدراسة، إن شركات التكنولوجيا، مثل ميتا وابل ونتفليكس وغوغل لديها الكثير من النفوذ والقوة، إلا أنها لا تبذل مزيداً من الجهود لوقف المعلومات المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما قال ما يقرب من ثلثي المشاركين (61%) إنهم يحصلون على أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي، يُلاحظ أن هذا يمثل انخفاضًا كبيرًا عن عام 2019، حيث قال ما يقرب من 80% من الشباب العرب الذين شملهم الاستطلاع إنهم يحصلون على أخبارهم من القنوات الاجتماعية.