انت الان تتابع النفط "يستقر" بعد انحسار "المخاوف".. 87.77 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 5:57 صباحاً

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وبحلول الساعة 00:09 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 12 سنتا إلى 87.77 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 86 دولارا للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم الإثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، لكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء.

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