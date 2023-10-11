تحديث بمنتجات "كروم".. والأمن السيبراني يتفاعل بتحذير عالي الخطورة جداً

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً جديداً، اليوم، عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.

ونشرت Google عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

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