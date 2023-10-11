شكرا لقرائتكم خبر عن معرض وورشة عمل في مشاركة "الدارة" بكونجرس المجلس الدولي للأرشيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت دارة الملك عبد العزيز معرضًا متخصصًا، أقامته على هامش فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف "أبوظبي 2023"، اشتمل على معلومات وفيلم يروي دورها في خدمة مجتمعات المعرفة خلال نصف قرن، وجهودها في تعزيز التعارف بين الشعوب، لتحقيق صداقة دائمة وتعاون مثمر يعزز من جهود السلام العالمي.

كما شاركت الدارة بورشة عمل تحت عنوان (المبادرات الخضراء السعودية والشرق أوسطية والفرص الواعدة للأرشيف: أفكار وملاحظات خضراء)، ألقاها كلًا من مدير المركز السعودي للمحتوى الرقمي الدكتور سليمان الشهري، وعبد الله السرا.

وتضمنت المشاركة أيضًا حضور الاجتماع التنسيقي لأعضاء الفرع العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، وجرى فيه مناقشة عقد سلسلة لقاءات علمية ربع سنوية وإقامة ندوة علمية في العام القادم احتفاء باليوم العالمي للأرشيف، وإطلاق مشروع تدريب تعاوني للاطلاع على التجارب المميزة وتبادل الخبرات الأرشيفية

تجمعات الأرشيفين

وأقيمت فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف "أبوظبي 2023"، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وافُتتحت الفعاليات أمس الثلاثاء في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بحضور الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبد العزيز تركي بن محمد الشويعر.

وجاءت مشاركة الدارة في تجمعات الأرشيفين، بهدف الاستفادة منهم والتعاون معهم، وتقديم الجديد والمفيد، والإسهام في خدمة المعرفة.

وتمكنت الدارة من خلال عضويتها في المجلس الدولي للأرشيف، ولسيرتها العملية والعلمية، من الانتقال من مجتمع المعلومات إلى مجتمع التعاون المعرفي، لضمها عددًا كبيرًا من المختصين في تقديم الخدمات العلمية المتعددة.