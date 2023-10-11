شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد أهمية دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الأمن الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في صيانة السلم والأمن الدوليين، والذي يتعاظم مع تسارع التطورات في جميع المجالات وخاصة المجال الكيميائي، ما يجعلها منظمة دولية حكومية وثيقة الصلة في عالم اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وتشارك المملكة في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورتها 104، التي تُعقد في لاهاي خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الحاليّ.

دعم عمل المنظمة

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، في كلمة المملكة أمام المجلس، أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لدعم عمل المنظمة الرامي إلى التنفيذ الكامل والفعال لكل أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وشدد على أن هذا الدعم يستدعي تعزيز نظام التحقق بالمنظمة على نحو يمكّنها من القيام بمهامها والتزاماتها بموجب الاتفاقية.