السعودية | “سعود الطبية” تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت مدينة الملك سعود الطبية اليوم، باليوم العالمي “للصحة النفسية 2023″، الذي يحمل هذا العام شعار “الصحة النفسية حق إنساني عالمي”، وذلك عبر حزمة من الفعاليات التي نفذت بمقر المدينة.

واشتملت الفعاليات على أركان وأنشطة فنية ومسابقات عديدة، تهدف إلى توعية المراجعين بأهمية الصحة النفسية والعقلية، ومدى أهمية الحديث دون حرج عن المشكلات النفسية، وإعطاء المزيد من الاهتمام لشعارات والعناوين التي ترافق المناسبات ذات العلاقة بالصحة النفسية، إلى جانب نشر الوعي النفسي الصحيح للأفراد والمجتمع بشكل صحي، ودعم الجهود لتعزيز الصحة النفسية ومساعدة المرضى.

من جهتها أكدت رئيس وحدة الصحة النفسية للقسم العام في مدينة الملك سعود الطبية الدكتورة ندى العيسى في تصريح خاص لـ “واس” أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وتفعيل الأيام العالمية للصحة النفسية بجميع الأركان يرفع من مستوى الوعي بقضاياها، مشيرة إلى عدد من العيادات التي افتتحت مؤخراً في مدينة الملك سعود الطبية هي: عيادة الاحتراق الوظيفي، وعيادة العلاج النفسي السلوكي، وعيادة العاملين، وعيادة الرفاة النفسي، وعيادة الصحة النفسية، وعيادة التصلب اللويحي.