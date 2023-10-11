انت الان تتابع في 8 مناطق ومدن.. "إنفاذ": أكثر من 190 عقارًا للبيع في المزاد العلني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 7:24 صباحاً

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 18 مزادًا علنيًّا؛ وذلك ابتداءً من 11- 16 من شهر أكتوبر الجاري؛ حيث تتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 196 عقارًا سكنيًّا وتجاريًّا، تقع في 8 مناطق ومدن بالمملكة. وأوضح المركز أن المزادات تبدأ بـ5 مزادات في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك لعرض 56 فرصة عقارية متنوعة، و14 عقارًا بمنطقة الرياض بواقع مزادين، و61 عقارًا بمنطقة الشرقية، تشتمل على 6 مزادات علنية، و22 فرصة عقارية في مزاد علني بمنطقة القصيم، ومزاد واحد في منطقة الجوف يعرض فيه 24 عقارًا، و8 عقارات بمنطقة حائل، وفي جيزان 8 عقارات، وفي جنوب المملكة 3 عقارات. وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ"إنفاذ" على صفحة المزادات. يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يُعَد مركزًا حكوميًّا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد؛ وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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