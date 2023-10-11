انتبهوا لأولادكم.. وفاة طفل دهسه والده بالخطأ في الكويت

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محمد بن مسعود - الدمام - توفي طفل لم يتجاوز العامين في الكويت؛ إثر دهسه من قِبَل والده بالخطأ أثناء رجوعه بالسيارة للخلف في منطقة العدان.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، كان بلاغ قد ورد بالحادثة لعمليات الداخلية، وفور انتقال رجال الأمن والإسعاف تبين أن الطفل فارَقَ الحياة.

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