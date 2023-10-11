"الصحة": الغذاء المتوازن من العوامل الرئيسة في تحسين الصحة النفسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 7:32 صباحاً

نصحت وزارة الصحة بضرورة الاهتمام بجودة وتوازن الوجبات الرئيسة والخفيفة للحفاظ على الصحة النفسية. وأوضحت الوزارة عبر تغريدة نشرتها في حسابها التوعوي "عش بصحة"، أن الغذاء يعد من العوامل الرئيسة في تحسين الصحة النفسية. ويحتفل العالم باليوم العالمي للصحة النفسية، تحت شعار "الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان".

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