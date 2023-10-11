انت الان تتابع "الحج" لضيوف الرحمن: 3 أمور يجب مراعاتها عند اختيار أوقات العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 7:43 صباحاً

تحت وسم #في_القلب_يا_مكة، أوضحت وزارة الحج والعمرة 3 أمور يجب مراعاتها عند اختيار أوقات العمرة والالتزام بها. وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، أنه على المعتمر اختيار الأوقات الأقل ازدحاماً، والالتزام بالوقت المحدّد بالتصريح مع التقيُّد بفترة صلاحية التأشيرة. وأشارت الوزارة إلى أن العمرة تشرع في كل وقت من أوقات السنة دون استثناء حسب الاستطاعة.

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