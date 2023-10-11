انت الان تتابع إنذار باللون الأحمر.. "الأرصاد": أمطار غزيرة وصواعق على مكة المكرّمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 8:02 صباحاً

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى "اللون الأحمر" على منطقة مكة المكرّمة بسبب حالة هطول أمطار غزيرة. وتوقّع المركز أن تتضمّن التأثيرات المصاحبة للحالة، رياحاً شديدة السرعة، وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. ووفق المركز تبدأ الحالة في الثالثة عصراً، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

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