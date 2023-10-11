شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار غزيرة على جازان والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات، أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والريث والداير والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار على الباحة

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، على مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.