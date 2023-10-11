شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الصحة في "وقاء" تقضي على انتشار الجراد بالليث والقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق الصحة النباتية، ممثلة في وحدة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمحافظة القنفذة، من مكافحة الجراد الصحراوي خلال الأيام الماضية بمساحات بلغت 690 هكتارًا وذلك في 41 موقعًا بمحافظتي الليث والقنفذة.

وأوضح المدير العام لفرع مركز "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن فرق المكافحة الميدانية المكونة من 18 فرقة أسهمت في مكافحة الجراد الصحراوي بطوره الثالث حتى الخامس، بضواحي محافظتي الليث والقنفذة، فيما استكشفت الفرق الجراد الصحراوي في 364 موقعًا بمساحة إجمالية بلغت 65064 هكتارًا.

جهود مستمرة لمكافحة آفة الجراد

وتبذل فرق الصحة النباتية وبمساندة الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي بالمركز جهودها في عمليات الاستكشاف والمكافحة حيث تواصل أعمالها حاليًا في شمال الشاقة الشمالية بالليث وخبت ريعان شمال شرق محافظة القنفذة وذلك بهدف الحد من خطر هذه الآفة وانتشارها.

ودعا الصاعدي إلى الابلاغ الفوري عند رؤية أي تجمعات للجراد عن طريق نظام البلاغات الموحد "بلغ"، داعيًا أصحاب المناحل والمواشي بأهمية أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد.