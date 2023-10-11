السعودية | رئيس الطيران المدني يتفقد مطار الملك خالد الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تفقد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، يرافقه رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الرياض الدكتور غازي بن عبدالرحيم الراوي والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد المغلوث، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود أمس، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث اطلع على الخطط التشغيلية وآلية سير العمل وانسيابية الحركة في المطار.

وتأتي الزيارة التفقدية لمتابعة المشاريع الحالية التطويرية، ومتابعة أحدث المنجزات على مستوى أعداد المسافرين، وحجم الخدمات اللوجستية والشحن، إضافة إلى التطورات في المرافق التجارية والخدمية، ومتابعة التطورات التجارية، واستعراض الخطط المستقبلية.

وشملت الجولة صالات السفر في مطار الملك خالد الدولي، حيث وقف عن كثب على الاستعدادات والخدمات التي تقدم للمسافرين، واستمع معاليه إلى شرح من القائمين على المطار عن الحركة التشغيلية للمطار، وأهم المنجزات التي حققها المطار خلال الفترة الماضية؛ أبرزها تحقيق أعلى معدل لأعداد المسافرين اليومية ممن تمت خدمتهم والتي بلغت ١١٣ ألف مسافر في الثالث من شهر أغسطس الماضي، وأعلى معدل لتشغيل الرحلات اليومية حيث بلغت ٧٣٨ رحلة في الخامس والعشرين من شهر يونيو لهذا العام.

واطلع معاليه على المشاريع التوسعية والتطويرية في الصالات على مستوى المسافرين والشحن، وأهم المنجزات فيما يتعلق بالجانب التجاري، والتوسعات المصاحبة لهذا الجانب من تطوير للمرافق التجارية، وخطط مستقبلية مصاحبة، ومستوى توافقها مع مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران؛ بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح معالي الأستاذ الدعيلج، أن الزيارة لمطار الملك خالد الدولي، تأتي للوقوف ميدانياً على المشاريع التطويرية، مؤكداً أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تنص على بذل الجهود وحشد كل الطاقات وتوفير كل الإمكانات؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وثمن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لجميع القطاعات الأمنية والحكومية العاملة في مطار الملك خالد الدولي، جهودهم في رفع كفاءة التشغيل وإنجاح التنسيق والتعاون المشترك؛ مما أسهم في انسيابية العمل من خلال منظومة عمل متكاملة من الخدمات الميسرة للمسافرين.