السعودية | مركز عبداللطيف للكشف المبكر يطلق حملة “واجهي خوفك” للتوعية عن سرطان الثدي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_متباعات

أطلق مركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان حملة توعوية عن سرطان الثدي تحت شعار “واجهي خوفك” والتي يقيمها المركز سنوياً، بهدف خلق مجتمع صحي وواع، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وأشار المركز إلى أن حملة “واجهي خوفك” تتضمن توعية النساء حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتعرف على المسببات الأساسية، وكيفية إجراء الفحص الذاتي وتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة عن المرض، حيث يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء بالمملكة.

وأضاف المركز أن الحملة تتضمن المشاركة مع القطاعات الحكومية والخاصة لتثقيف المنسوبات من خلال المحاضرات والأركان التي تشمل التعريف بالخدمات المجانية التي يقدمها المركز، إضافة إلى نشر محتوى توعوي تثقيفي يدعم أهداف الحملة وبرامجها ليضمن بذلك تحقيق المستهدفات المرجوة.

تأتي الحملة في إطار الإسهام في جهود التنمية وخلق قيم المشاركة في المجتمع وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الجمعية التي تستهدف دعم وتكثيف جهود التوعية والتثقيف وتقديم الرعاية الصحية اللازمة بما يعكس الاهتمام الواضح بصحة وسلامة المرأة، وامتداداً لحملات توعوية وتثقيفية بغرض تحقيق رؤيته لخلق مجتمع واعٍ وصحي بأهمية الكشف المبكرة عن مرض سرطان الثدي.