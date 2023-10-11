شكرا لقرائتكم خبر عن رومانو يكشف مستجدات نارية عن عودة ميسي لبرشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو موقف ميسي من العودة لبرشلونة حيث وصف الأمر بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

حيث أكد أنه لا مجال لعودة ميسي مرة أخرى للنادي الكتالوني حتى بالرغم من الظروف التي يمر بها النجم الأرجنتيني بعد فقدان إنتر ميامي فرصة التأهل في البطولة الأمريكية.

فحال رحل ميسي ستكون الوجهة الأقرب له هي الدوري السعودي تبعًا للمؤشرات الحالية بصورة كبيرة، وفقا لرغبة صندوق الإستثمار السعودي في جلب اللاعب.

ميسي قد يوافق في التواجد داخل صفوف الهلال في تلك المناسبة، خاصة مع وجود النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الأمر الذي قد يسهل علي اللاعب التأقلم والإقتناع بالتواجد داخل الزعيم.

ميسي يؤجل عودته إلى برشلونة

وعلي الرغم من ذلك ما زال ميسي يحلم بالعودة إلى برشلونة مرة أخري ويري أن هذا سيكون ممكنا خلال الفترة المقبلة وليس بالأمر الصعب علي الإطلاق.