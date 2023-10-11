شكرا لقرائتكم خبر عن ليس فتوح.. الأهلي المصري يحسم أولي صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة أن النادي الأهلي بصدد التوصل لإتفاق مع المدافع الدولي أسامة جلال، مدافع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتهي فيه عقد أسامة جلال مع بيراميدز في نهاية الموسم الجاري، ومن ثم فإن الفريق الأحمر بصدد التعاقد مع اللاعب في صفقة إنتقال حر.

ويري مسئولي النادي الأهلي أن ثنائية محمد عبد المنعم وأسامة جلال ستكون الأقوي داخل القارة الأفريقية في الفترة المقبلة، لا سيما أن الثنائي يمتلك إمكانيات خاصة وذكاء كبير في الخروج بالكرة.

الجدير بالذكر أن كولر قد طالب من إدارة الفريق التعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تكرار إصابات رامي ربيعة بشكل مستمر، وعدم ثبات مستوي ياسر إبراهيم.

موقف اللاعب من الإنتقال للأهلي

هذا ويرحب أسامة جلال بشكل كبير بفكرة التواجد في الأهلي خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن اللاعب أكد في أكثر من مناسبة قبل إنتقاله إلى بيراميدز لإنتمائه للنادي الأهلي.