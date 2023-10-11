شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضحي بنجم الفريق من أجل قائد الوداد..صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يراقب الموقف الحالي للنجم المغربي وليد الكارتي، نجم وسط الوداد السابق وبيراميدز الحالي، تحسبا للتعاقد في نهاية الموسم الجاري.

ويسعي الأهلي للحصول علي توقيع اللاعب خلال شهر يناير المقبل، ومن ثم التعاقد معه في صفقة إنتقال حر في نهاية الموسم الحالي، خاصة أن اللاعب يرفض التجديد لبيراميدز خلال الفترة الحالية.

هذا ويمتلك الكارتي الرغبة بشكل كبير في التواجد داخل الأهلي، ولكن تبقي المشكلة الحقيقية في عدد الأجانب داخل الفريق، الأمر الذي يحتم علي مسئولي الفريق الأحمر التخلص من أحدهم.

حيث يعد أحمد القندوسي الأقرب للرحيل عن الفريق بصورة نهائية في تلك الحالة، لا سيما أن الفريق لا يرغب في رحيل النجم المالي أليو ديانج خلال المرحلة القادمة.

كولر يوافق علي ضم اللاعب

هذا وقد منح المدرب السويسري مارسيل كولر الضوء الأخضر من أجل التعاقد مع الكارتي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن يمثل عنصر خبرة من الغيار الثقيل وسيمثل وسط ملعب مرعب بجانب ديانج وإمام عاشور.