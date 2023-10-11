"التجارة": نمو سجلات خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية 45%

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 8:20 صباحاً

كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بنسبة 45% بنهاية الربع الثالث من عام 2023. وبلغ عدد السجلات التجارية في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في الربع الثالث من العام الجاري، 3024 سجلاً، مقابل 2084 خلال الفترة نفسها للعام المنتهي 2022م. وتصدّرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 1645 سجلاً تلتها مكة المكرّمة 775 ثم الشرقية 291 ورابعاً المدينة المنوّرة 83 سجلاً ثم القصيم 61.

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