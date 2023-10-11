شاحن للهاتف ومبالغ محدودة.. 6 مستلزمات في حقيبة المعتمر تنصح بها "الحج"

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين من ضيوف الرحمن، للتخفّف من الأمتعة، والاكتفاء بالضروريّات.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه من الضروري أن تشمل مستلزمات حقيبة المعتمر: "بطاقة الهوية/ جواز سفر، وأرقام تواصل في حالة الطوارئ، وشاحن هاتف، وكتيب أدعية، ومبالغ محدودة، وخارطة مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة".

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