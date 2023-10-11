"التجارة" تُشهِّر بمخالفين لبيعهما توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 8:39 صباحاً

شهرت وزارة التجارة بمخالفين صدر ضدهما حكم قضائي نهائي بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت حيازة وعرض وبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من خلال المنشأة التجارية التابعة لهما. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة شهر ، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وتواصل "التجارة" ضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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