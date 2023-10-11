انت الان تتابع لمدة 3 أيام.. "تعليم المذنب" يعلّق الدراسة الحضورية في عدة مدارس لانتشار عدوى فيروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 8:43 صباحاً

أصدر مدير تعليم المذنب قراراً بتعليق الدراسة لمدة ٣ أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء في عددٍ من مدارس المحافظة، بسبب انتشار عدوى فيروسية بين الطلاب والمعلمين. وجاء في القرار، أنه بناءً على خطاب مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالخرماء الشمالية بشأن انتشار عدوى فيروسية بين طلاب ومعلمي ابتدائية ومتوسطة الخرماء الشمالية بنين، وبناءً على توصية لجنة التعليم عن بُعد، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي: أولاً: تحول الدراسة في ابتدائية ومتوسطة الخرماء الشمالية بنين، والابتدائية الأولى والروضة بالخرماء الشمالية بنات، ومتوسطة وثانوية الخرماء الشمالية بنات، عن بُعد لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ. ثانياً: تعقيم مباني المدارس المحددة أعلاه. ثالثاً: متابعة الوضع الصحي في المدارس المحددة أعلاه، من قبل قسم الشؤون الصحية المدرسية . رابعاً: تعود الدراسة الحضورية ابتداءً من الأحد ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥.

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