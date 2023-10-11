انت الان تتابع "الأحمري" يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمجمع "إرادة" بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 8:49 صباحاً

دشن المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة الدكتور محمد بن مشبب الأحمري، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي تنظمها إدارة الخدمات الطبية ممثلة في إدارة الصحة العامة وقسم الباطنة، وتستهدف العاملين في المجمع والمرضى المنومين والمراجعين؛ بهدف الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها. وأوضح الدكتور "الأحمري" أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة؛ مشيرًا إلى تأكيدات الوزارة إلى مأمونية اللقاح، وأهميته في حماية الأفراد بإذن الله من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس. وبيّن أن الحملة يقوم عليها أطباء باطنة وفنيو مكافحة العدوى وصحة العاملين، مع وجود فِرَق مناوبة في الفترة المسائية لتطعيم العاملين في هذه الفترة من الممارسين الصحيين والمراجعين.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأحمري" يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمجمع "إرادة" بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.