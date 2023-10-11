شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة النعيرية تستعد بخطة استقبال موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد بلدية محافظة النعيرية بخطة كاملة لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام، بعد الانتهاء من تجهيز الفرق الميدانية وفرق الطوارئ من الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع حالات الطوارئ والمعدات والآليات بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال رصد المواقع المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار بمداخل المحافظة والشوارع الرئيسية والداخلية للأحياء السكنية.

تفاصيل الاستعدادات

من جهة أوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية، المهندس محمد اليامي، بأن الخطة التي تم اعتمادها لاستقبال موسم الأمطار تشمل توزيع فرق الطوارئ والآليات والمعدات للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة وذلك عبر توزيع فرق الطوارئ الميدانية وآليات سحب المياه.

ووشملت التجهيزات استعداد أكثر من 90 فرد من موظف مختص وسائق وعامل على مدار الساعة، بدعم من 50 معدة وآلية ما بين صهاريج ومضخات لشفط مياه الأمطار وسيارات تدخل سريع، يتم توزيعها على مداخل المحافظة والأحياء السكنية.

إضافة إل ذلك تم التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بالمحافظة والمقاولين التابعين للبلدية، لتشكيل فرق مساندة للعمل على مدار الساعة في أعمال تصريف مياه الأمطار وسحب تجمعات المياه، والنظافة العامة ومتابعة وصيانة شبكات تصريف السيول في حال سقوط أمطار غزيرة.

كما أشار إلى أنه تم التوجيه بتكثيف أعمال نظافة شبكات وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول بصورة دورية منتظمة، بما في ذلك غرف التفتيش وخطوط الشبكة واختبار كفاءة سريان المياه بها.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية عبر تقديم البلاغات والملاحظات الخاصة بالأمطار على الرقم الموحد للبلاغات 940، ليتم مباشرة معالجتها ميدانيًا بشكل عاجل، متمنياً للجميع السلامة.