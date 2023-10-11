شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفاجئ الاتحاد السعودي بهذا الطلب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستمر الصحف السعوديه الحديث بشأن عقوبة الانضباط الأخيرة على سلطان الغنام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الحالي.

حيث أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إسقاف سلطان الغنام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 4 مباريات بعد تلفظه ضد حكم المواجهة الأخيرة ضد أبها.

لجنة الانضباط توقع عقوبة علي نجم النصر

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن لجنة الانضباط والأخلاق اعتمدت في عقوبتها، التي أصدرتها، على سلطان الغنام، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم على اللفظ البذيء وهو ما تم تدوينه في تقرير الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار، الذي قام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب العالمي خلال مباراة الجولة الماضية أمام أبها.

وتطالب إدارة نادي النصر بالاعتمارد على المادة 48/2/1 من القانون وعقوبته الإيقاف مباراتين فقط وغرامة 20 ألف ريال.

ويطالب مسئوولي نادي النصر بتزويده بحيثياث القرار الصادر ضد الغنام من أجل دراسته قبل تقديم الاستئناف، ومن المفترض وصول تقرير الانضباط حلال 72 ساعة من صدور القرار، بينما تتاح 5 أيام للنصر لتقديم الاستئناف.