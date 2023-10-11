شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نابولي يشعل إيطاليا بتصريحاته ورد سعودي منتظر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أدلى أوريليو دا لورينتيس رئيس نادي نابولي، بتصريحات نارية ضد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بسبب إقامة بطولة السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تستضيفها المملكة، على خطى الأعوام الماضية.

ويشارك في البطولة كل من نابولي وإنتر ميلان وفيورنتينا ولاتسيو في النسخة المقبلة من البطولة.

تصريحات رئيس نابولي

وقال دي لورينتس في تصريحات نارية نقلتها الصحافة الإيطالية: " 120 لاعبا من الطراز الرفيع نضعهم في طائرات إلى هناك هل تعتقد أن ذلك يستحق، أنا لست غبيا لألعب هناك، كل ذلك من أجل ملايين قليلة من اليوروهات؟، لنلعبه على ملعب الأوليمبيكو أفضل".

وتابع دي لورينتيس تصريحاته قائلا: "هل رأيتم ما يحدث هناك؟ -يقصد الأراضي الفلسطينية المحتلة- ربما يكون هناك حصار جوي في تلك المناطق، أنا لا أتحدث عن مقاطعة البطولة ولكن يجب إعادة التفكير في الأمر".

وحتى اللحظة لم يرد أي مسؤول من المملكة العربية السعودية على تلك التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي نابولي ولكن بكل تأكيد سيكون هناك رد فعل لما قيل من رئيس النادي الإيطالي.