شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار المغرور؟ تصريحات قوية من كوليبالي عن نجم الهلال والبرازيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رفض كاليدو كوليبالي لاعب الهلال وصف زميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا بالمغرور.

تصريحات كوليبالي عن نيمار

وقال كاليدو كوليبالي في تصريحاته عبر "كانال بلس" الفرنسية: “البعض يعتقد أن نيمار شخص مغرور ولكن هذا غير صحيح”.

وتابع لاعب تشيلسي السابق:" عندما تعاملت معه في الهلال وجدته إنسان عاطفي ويريد المعاملة بشكل جيد فقط ومتواضع مع الجميع".

وأكمل كاليدو كوليبالي:"الكرة السعودية مختلفة تماما عن كرة القدم الأوروبية، كنا نعتقد أن كرة القدم ملك لأوروبا فقط ولكن هذا غير صحيح الدوري السعودي قوي للغاية، أخبرت أليو سيسيه (مدرب السنغال) أن هناك احتمالات بالنسبة لي للذهاب إلى السعودية، أخبرني أنني القائد في كل الأحوال، ومهما كان الاختيار الذي سأتخذه، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن أقدم أدا جيدا".

وأضاف مدافع منتخب السنغال:"لم أشارك كثيرا في السنة الأخيرة مع تشيلسي، ولعبت عدد مباريات أقل، لكن هذا العام الأمر أصبح مختلفا، إذ أشعر أنني أفضل ذهنيا مع اللعب كل أسبوع أمام ملاعب ممتلئة بالجماهير".

جدير بالذكر أن كاليدو كوليبالي إنضم لصفوف الهلال خلال الانتقالات الصيفية قادما من تشيسلي، ولحق به نيمار قادما من باريس سان جيرمان، وخاض كوليبالي 8 مباريات مع الهلال في الموسم الحالي وسجل هدفا في شباك الشباب في دربي الرياض الذي حسمه الهلال 2-0