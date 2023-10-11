213 ألف عملية فحص لأنشطة النقل في سبتمبر

وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغ 1.939 زيارة. كما نفذت الفرق الرقابية 2.643 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، مشيرة إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 26.398 مخالفة محررة، بينما سجلت عمليات الرصد الآلي 2.481 مخالفة. كما سجلت الفرق الرقابية 50 مخالفة في أنشطة النقل البحري، و22 ملاحظة في النقل السككي.
وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي سبتمبر بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 98%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، بالإضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة المواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك تشغيل سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة «منشآت»، وأجرة عامة، بالإضافة إلى أجرة المطار (أفراد).
وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال سبتمبر، حيث سجلت 7.258 مخالفة، تليها منطقة الشرقية بـ 6.594 مخالفة، ثم منطقة الرياض بـ 5.911 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ1.815مخالفة.
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