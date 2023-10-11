72 ألف حجز للنقل البحري في فرسان

تدشين مبادرة عالمية لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مبادرة "تطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات،... الرياض : الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الأول 1445 هـ 26 ربيع الأول 1445 هـ إطلاق خدمات إلكترونية لتصفية التركات أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع هيئة السوق المالية خدمات إلكترونية جديدة تسرع وتسهل تصفية التركات بمختلف الأصول ومن ضمنها المحافظ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الأول 1445 هـ 26 ربيع الأول 1445 هـ صحة عسير: 5533 خدمة لمرضى الرعاية المنزلية قدمت الصحة في عسير خدمة الرعاية الصحية المنزلية لـ 5533 مريضاً خلال شهر سبتمبر الماضي, فيما بلغ عدد مرضى السكري الذين تمت متابعتهم... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 26 ربيع الأول 1445 هـ 26 ربيع الأول 1445 هـ سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة... الرياض دوت الخليج الرياض دوت الخليج 26 ربيع الأول 1445 هـ 26 ربيع الأول 1445 هـ 36 ثانوية في الأخضر المرتفع بمؤشر ترتيب حققت 36 مدرسة ثانوية للبنين والبنات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، النطاق الأخضر المرتفع (مستوى أداء 85 درجة وأكثر) في نتائج... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 26 ربيع الأول 1445 هـ 26 ربيع الأول 1445 هـ نقص البيانات يعيق الالتزام البيئي عدّ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عددا من العوامل التي تشكل تحديا لتحقيق أهدافه، أبرزها نقص قواعد البيانات اللازمة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 26 ربيع الأول 1445 هـ 26 ربيع الأول 1445 هـ 213 ألف عملية فحص لأنشطة النقل في سبتمبر نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال سبتمبر، نتج... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 25 ربيع الأول 1445 هـ 25 ربيع الأول 1445 هـ

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