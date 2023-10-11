72 ألف حجز للنقل البحري في فرسان

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تدشين مبادرة عالمية لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مبادرة "تطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات،...
إطلاق خدمات إلكترونية لتصفية التركات
أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع هيئة السوق المالية خدمات إلكترونية جديدة تسرع وتسهل تصفية التركات بمختلف الأصول ومن ضمنها المحافظ...
صحة عسير: 5533 خدمة لمرضى الرعاية المنزلية
قدمت الصحة في عسير خدمة الرعاية الصحية المنزلية لـ 5533 مريضاً خلال شهر سبتمبر الماضي, فيما بلغ عدد مرضى السكري الذين تمت متابعتهم...
سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة...
36 ثانوية في الأخضر المرتفع بمؤشر ترتيب
حققت 36 مدرسة ثانوية للبنين والبنات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، النطاق الأخضر المرتفع (مستوى أداء 85 درجة وأكثر) في نتائج...
نقص البيانات يعيق الالتزام البيئي
عدّ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عددا من العوامل التي تشكل تحديا لتحقيق أهدافه، أبرزها نقص قواعد البيانات اللازمة...
213 ألف عملية فحص لأنشطة النقل في سبتمبر
نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال سبتمبر، نتج...
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