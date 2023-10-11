"المرور" تنبّه قائدي المركبات بالالتزام بالمسار الخاص للدوران وعدم التجاوز

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات، بضرورة الالتزام بالمسار الخاص للدوران وعدم التجاوز.

وأضاف المرور في فيديوجرافيك توعوي عبر منصة (إكس)، أن الالتزام بالمسار الخاص بالدوران، وعدم التجاوز، يسهمان في تنظيم الحركة المرورية، ومرور المركبات بسلامة وأمان.

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