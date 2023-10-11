انت الان تتابع "الموارد البشرية": مكافأة الجامعة دخل "غير مكتسب" ويجب إضافتها بطلب "الضمان المطور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مكافأة الجامعة تعد من الدخل "غير المكتسب"، ويجب الإفصاح عنها عند التقدم لطلب "الضمان المطور".

وجاء رد وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على تساؤل بحساب العناية بالمستفيدين عبر منصة "إكس"، حول ضرورة الإفصاح عن مكافأة الجامعة خلال التقديم على طلب الضمان، بأنه يجب الإفصاح عن جميع أنواع الدخل، وتحتسب المكافأة من الدخل "غير المكتسب".

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