تسريبات تكشف مواصفات جديدة عن هاتف "وان بلس 12"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 10:36 صباحاً

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن مصادر معلومات جديدة بشأن مواصفات هاتف "وان بلس 12" الجديد المرتقب. وأوضحت مصادر من داخل الشركة الصينية الرائدة، أوردها موقع "بلايفول درويد" التقني المتخصص، أن هاتف "وان بلس 12" سيعتمد على مستشعرات "سوني آي إم إكس 966" الجديدة فائقة الدقة. وأفادت المصادر بأن "وان بلس 12" متوقع أن يتم إطلاقها خلال شهر ديسمبر المقبل، وستكون مزودة بـ"3 كاميرات رئيسية". وأشارت المصادر إلى أن الكاميرات الرئيسية الثلاث في "وان بلس 12" ستكون بدقة 50 ميجابيكسل مدعومة بمستشعر سوني الجديد كليًّا الذي يوفر صورًا فائقة الدقة، والثانية فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابيكسل مدعومة بمستشعر جديد كليًّا، والثالثة ستكون كاميرا مقربة بدقة 64 ميجابيكسل، ولكنها ستحتوي على عدسة تكبير مدعومة بمستشعر "أومني فيجن" الذي وصفته بأنه سيكون مفاجأة كبرى. وتقول التقارير إن مستشعر سوني الجديد الذي سيدعم "وان بلس 12" يكافئ فعليًّا مستشعرات الكاميرات الاحترافية الرقمية، وسيحتوي على محسنات للحساسية الخاصة بالتصوير لالتقاط صور فائقة الدقة والنقاء مستفيدًا من اعتماد الهاتف المرتقب على معالجات "سنابدراجون 8 الجيل الثالث". ومن المتوقع أن يتم طرح هاتف "وان بلس 12" ديسمبر المقبل في الأسواق الصينية؛ على أن يتم إصداره العالمي في أوائل 2024.

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