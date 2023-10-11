انت الان تتابع "التعاون الخليجي" يؤكّد أهمية استمرار تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 10:52 صباحاً

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية استمرار تقديم مزيدٍ من المساعدات الانسانية للفلسطينيين، خاصة في ظل التداعيات الأخيرة في غزة. جاء ذلك خلال لقائه يانيز لينارتشيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، أمس الثلاثاء، على هامش الدورة الـ(27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط. وقال البديوي، إن الجانبين أكدا أن استمرار الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يؤدى إلى أوضاع إنسانية أكثر مأساوية، وإنه يجب وقف التصعيد فوراً. وأضاف، أنه تمّت مناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين الخليجي والأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة في الجوانب ذات الصلة المتعلقة بالمساعدات وإدارة الأزمات، وذلك من خلال خطة العمل المشتركة المقرة بين الجانبين للفترة من 2022 - 2027.

كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الخليجي" يؤكّد أهمية استمرار تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.