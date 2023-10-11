انت الان تتابع "الموارد البشرية": 25 ألف مستفيدة من منتج دعم ضيافة الأطفال و1200 مركز معتمد بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 11:07 صباحاً

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن استفادة أكثر من 25 ألف مستفيدة سعودية من منتج دعم ضيافة الأطفال (قرة)، وذلك منذ إطلاق البرنامج في شهر نوفمبر 2017م وحتى شهر سبتمبر الماضي، فيما وصل عدد المراكز المعتمدة ضمن المنتج لتقديم خدمات ضيافة الأطفال إلى قرابة 1200 مركز ضيافة منتشرة في كل مناطق المملكة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من المنتج 26750 طفلاً. ويهدف منتج "قرة" إلى تمكين المرأة السعودية من العمل ورفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، واستمرارها في سوق العمل وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها في أحد المراكز المعتمدة عبر منصة "قرة"، حيث يسهم في تغطية تصل إلى 50% من تكلفة ضيافة الأطفال من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وبما لا يزيد على 1600 ريال لكل طفل، ودون حد أعلى لعدد الأطفال. وشهد المنتج مؤخرًا عدة تحسينات تلبيةً لحاجة المستفيدات ولتطورات سوق العمل، وشملت تطوير رحلة التسجيل الإلكتروني في المنتج وآلية الدعم، وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني من خلال الموقع، كما يمكن للمرأة العاملة المسجلة في التأمينات الاجتماعية المستوفية للشروط التسجيل في منتج "قرة" من خلال موقع الصندوق عبر الرابط: Hrdf.org.sa .

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