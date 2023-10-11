شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأسئلة عن خدمة تسلم جواز السفر بعد تجديده إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تسلم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا، ويشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.

ونشرت الجوازات من خلال حسابها على منصة إكس، أبرز الأسئلة الشائعة حول الخدمة، للرد على استفسارات المستفيدين:

كيف يمكنني متابعة طلب تجديد جواز السفر بعد أن تم تجديده منذ ثلاثة أيام؟

يمكن متابعة حالة الطلب بعد الدخول عليه، واختيار "تفاصيل الطلب".

هل أستطيع اختيار أي فرع من فروع الجوازات لتسلم الجواز بعد تجديده؟

نعم يمكن اختيار أحد فروع الجوازات الظاهرة في قائمة اختيار الفروع أثناء تجديد جواز السفر.

هل يمكنني تفعيل الجواز في منفذ المغادرة؟

نعم يمكن ذلك ويتطلب إحضار الجواز القديم عند موظف الجوازات في منفذ المغادرة أو أي فرع للجوازات.

أرغب في إصدار جواز سفر جديد، هل يلزمني تفعيل الجواز؟

هذا الإجراء يطبق على عملية تجديد جواز السفر.