شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتحقق ثنائية ميسي ورونالدو؟ حقيقة مفاوضات النصر مع بطل العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سيطرة أخبار ليونيل ميسي على الساحة الرياضية السعودية من جديد بعد أنباء عودة المفاوضات مع بطل العالم للإنضمام إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حسم انتقال ميسي إلى النصر

وعلق الإعلامي علي الحربي عبر حسابه الشخصي في منصة " إكس"، على أنباء دخول النصر في مفاوضات مع بطل كأس العالم قطر 2022.

وقال الحربي أن نادي النصر لا يريد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، موضحا عدم وجود أي مفاوضات معه.

وأوضح الإعلامي المقرب من النصر، النادي مكتفي بوجود أسطورة كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن صفوفه، ولا يفكر مطلقا في التعاقد مع ليونيل ميسي.

مستقبل ميسي وإمكانية استعارته

وكانت صحيفة "الشبابية" قد فجرت مفاجأة جديدة بعد الكشف أن ميسي حال موافقته على اللعب في الدوري السعودي، لن ينتقل معارا لـ 6 أشهر، بل إذا لعب في الدوري السعودي للمحترفين، سيكون بعقد مدته موسمين ونصف الموسم.

يذكر أن نادي الهلال كان قريب من التعاقد مع ميسي، بعد اعلان رحيله عن باريس سان جيرمان، إلا أن المفاوضات انهارت في النهاية، بعد إغراءات مالية من جانب إنتر ميامي، ورغبة النجم الأرجنتيني وأسرته في الانتقال إلى أمريكا.