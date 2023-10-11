شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النصر يعلق على فوزه بجائزة الأفضل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وعلق البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على فوزه بجائزة أفضل مدرب في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال شهر سبتمبر الماضي.

ونشر كاسترو صورة له مع الجائزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، حيث علق وكتب: "تشرفت جدًا بالحصول على جائزة مدرب الشهر، الجوائز الفردية هي ترجمة للعمل الجاد والالتزام الكبير من المجموعة، لذلك فإن شكري الخاص للاعبي الفريق والأجهزة المساعدة لنا، ولجماهير النصر التي جعلت هذا النجاح ممكنًا".

كاسترو يقود النصر للعلامة الكاملة في شهر سبتمبر

وقاد لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفربق للفوز في 5 مباريات متتالية خلال شهر سبتمبر الماضي، ليحقق العلامة الكاملة مع العالمي في دوري روشن.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.