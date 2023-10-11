شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب إسبانيا يصف أندية دوري روشن بالـ "مجانين" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف ألفارو موراتا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تفاصيل المفاوضات والعروض التي تلقاها من الأندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان العديد من الأندية السعودية قد تفاوضت مع النجم الإسباني ألفارو موراتا، خلال الصيف الماضي، لكن لم تنجح المفاوضات معه ومع ناديه أتليتكو مدريد.

تصريح مفاجئ من موراتا عن أندية دوري روشن

وعقب موراتا في تصريحات صحفية، على تلك العروض وإمكانية اللعب في الدوري السعودي، قائلًا:"كانت لدي عروض من السعودية، لا أعرف إذا كانت الفرق التي تريدني مجنونة أم شيء من هذا القبيل، لكن لدي دائمًا عروض".

جدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية الماضية في دوري روشن السعودي، شهدت طفرة كبيرة على مستوى التعاقدات، بعد أن نجحت الأندية الأربعة الكبرى في ضم العديد من النجوم العالمية.

وجاء على رأس تلك التعاقدات كريم بنزيما، نيمار، رياض محرز، وروبرتو فيرمينو، وماكسمين، وفاينيو، ونجولو كانتي، ومالكوم، وسافيتش، وميتروفيتش، وروبن نيفيز، وساديو ماني، ومن قبلهم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي فتح الطريق بعد ذلك لكل هؤلاء النجوم.