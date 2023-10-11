شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الاتحاد يكشف موقف ناديه من العودة بالمفاوضات مع محمد صلاح وليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، عن مفاجأة كبرى عن صفقات العميد، خلال الميركاتو الشتوي وخاصًة مركز الجناح.

محمد نور يحسم صفقة انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد

وفي فيديو متداول ظهر محمد نور، وأكد على حاجة الاتحاد للتعاقد مع لاعبين في مركز الأجنحة، موضحا أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يجب أن تحرص فيها الإدارة على توجيه دعمها لهذا المركز.

وتابع نور، إنه من الوارد حسم نادي الاتحاد، صفقة التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الشتوي.

وشدد محمد نور، أنه سمع أحاديث تشير إلى هذه الصفقة، ولكنها تبقى مجرد أحاديث غير مؤكدة، حتى الآن ولا يوجد أي شئ رسمي بعد.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، دخل في مفاوضات قوية مع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي، ولكن النادي الإنجليزي رفض كافة الإغراءات المالية للتخلي عن نجمه الأول كما يحاول ليفربول في الوقت الحالي فتح ملف التجديد مع الفرعون المصري قبل نهاية عقده في صيف 2025.