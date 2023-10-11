شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجه لنجم النصر.. هل وقعت لجنة الانضباط والاخلاق في خطأ؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية عقوبة رسمية ضد سلطان الغنام لاعب النصر، بالإيقاف لـ أربع مباريات وغرامة مالية، بسبب تلفظه ضد الحكم المساعد في مباراة الفريق ضد أبها.

وفي هذا الشأن، فجر القانوني سعود الرمان، مفاجأة كبرى لنادي النصر، بشأن العقوبة التي صدرت من لجنة الانضباط والأخلاق، ضد سلطان الغنام لاعب الفريق.

خطأ فادح من لجنة الانضباط والأخلاق

وكشف الرمان في تصريحات لبرنامج " الحصاد الرياضي"، عن إن قرار إيقاف سلطان الغنام وفقا للائحة سليم وصحيح، ما تم تنفيذ المادة 138 من لائحة الانضباط الأخلاقي، والتحقيق في التهمة المنسوبة إليه في التلفظ على الحكم.

وأكمل سعونرلا حد، أنه في حال عدم إرسال طلب الإفادة أو استدعاء اللاعب سلطان الغنام، لسماع أقواله، فإن لجنة الانضباط تكون بذلك قد ارتبكت خطأ فادح يخالف النظام.

وكان نادي النصر قد تقدم باستئناف أمام لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد القرار الصادر بحق سلطان الغنام، لاعب الفريق، بإيقافه 4 مباريات.