شكرا لقرائتكم خبر عن مجرد ورقة.. مفاجأة كبرى في احتجاج الأخدود ضد الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر الشارع الرياضي في المملكة العربية السعودية، ما ستسفر عنه أزمة احتجاج نادي الأخدود ضد الهلال، والاحتجاج الذي تقدم به الاخدود بعد أن شارك علي البليهي مدافع الأخير في مباراة الأسبوع الماضي.

وهناك شكوك حول حصول علي البليهي على العدد الأقصى من البطاقات الصفراء، ما يعني عدم الأهلية للمشاركة ضد الأخدود، وبالتالي حصول الأخدود على نقاط المباراة.

مفاجأة كبرى في احتجاج الأخدود ضد الهلال

وكشف برنامج "برا 18"، أن نادي الأخدود قدم احتجاجًا رسميًا على مشاركة البليهي مدافع الهلال في المواجهة الأخيرة.

وحسب مصادر البرنامج فهناك تأكيد على أن احتجاج الأخدود لا يشمل أي مستندات والذي تم تقديمه هو ورقة الاحتجاج فقط، وأن النادي لا يملك أي أدلة مرفقة للجنة الانضباط من أجل الاعتراض على مشاركة علي البليهي في المباراة الأخيرة.

جدير بالذكر أن نادي الهلال نجح في تحقيق فوز كبير على نظيره فريق الأخدود في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة بثلاثة أهداف نظيفة، ليعتلي الفريق صدارة جدول ترتيب دوري روشن.